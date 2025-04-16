Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 135 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,43
Экономия при брони: -8,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,00
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,81
Экономия при брони: -5,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,50
Экономия при брони: -4,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,85
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
92,58
Экономия при брони: -5,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -14,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,25
Экономия при брони: -15,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
101,14
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
116,90
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
99,60
Экономия при брони: -4,43 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,37
Экономия при брони: -13,86 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"