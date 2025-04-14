Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
92,73
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,70
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,84
Экономия при брони: -8,86 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Солодки корни 100 г №1
Ключи Здоровья
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
93,12
Экономия при брони: -4,18 грн