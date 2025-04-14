Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 228 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,52
Экономия при брони: -13,12 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,60
Экономия при брони: -13,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,68
Экономия при брони: -6,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -11,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
101,27
Экономия при брони: -9,27 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
107,92
Экономия при брони: -6,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
100,46
Экономия при брони: -8,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,34
Экономия при брони: -10,34 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,13
Экономия при брони: -5,29 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
67,55
Экономия при брони: -2,87 грн
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
98,33
Экономия при брони: -3,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
102,45
Экономия при брони: -7,83 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
94,59
Экономия при брони: -3,03 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,03
Экономия при брони: -5,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
83,44
Экономия при брони: -2,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
101,72
Экономия при брони: -10,39 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"