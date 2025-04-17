Солодки корни (Glycyrrhizae radix)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
97,54
Экономия при брони: -6,03 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,70
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
106,80
Экономия при брони: -5,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Солодки корни 100 г №1
Ключи Здоровья
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -12,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
95,08
Экономия при брони: -3,49 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
105,30
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Солодки корни фильтр-пакет 1.5 г №20
Ключи Здоровья
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
101,09
Экономия при брони: -9,51 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
103,24
Экономия при брони: -11,73 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -12,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Солодки корни корни 1.5 г фильтр-пакет №20
ЗАО "Лектравы"
62,99
Экономия при брони: -2,29 грн
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
100,16
Экономия при брони: -8,64 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
114,80
Экономия при брони: -12,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
117,20
Экономия при брони: -15,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Солодки корни корни 100 г пачка №1
ЗАО "Лектравы"
104,06
Экономия при брони: -3,21 грн