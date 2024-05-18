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Беклазон-Эко аэрозоль для ингаляций 250 мкг/доза баллончик 200 доз с ингаляционным устройством, №1 - Запорожье (143856) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
361,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
397,87
Экономия: -45,16 грн
352,71 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
381,87
Экономия: -32,62 грн
349,25 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
349,01 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
384,89
Экономия: -44,23 грн
340,66 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
361,30 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
349,66 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
384,73
Экономия: -51,73 грн
333,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
384,72
Экономия: -44,06 грн
340,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
334,67
Экономия: -29,02 грн
305,65 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
324,29 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
349,14 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
313,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
377,97
Экономия: -28,20 грн
349,77 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
388,44
Экономия: -29,03 грн
359,41 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
378,60
Экономия: -12,40 грн
366,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (51)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
361,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
398,36
Экономия: -49,32 грн
349,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
366,69
Экономия: -23,78 грн
342,91 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
360,14 грн