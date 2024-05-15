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Беклазон-Эко аэрозоль для ингаляций 250 мкг/доза баллончик 200 доз с ингаляционным устройством, №1 - Днепр (Днепропетровск) (143856) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
376,97
Экономия: -33,80 грн
343,17 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
400,51
Экономия: -40,59 грн
359,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
355,51
Экономия: -18,92 грн
336,59 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
311,49 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
377,10
Экономия: -11,40 грн
365,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
388,11
Экономия: -33,06 грн
355,05 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (12)
390,22
Экономия: -20,72 грн
369,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
404,10
Экономия: -44,21 грн
359,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
361,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
384,04
Экономия: -39,26 грн
344,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
329,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
361,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
392,70
Экономия: -49,98 грн
342,72 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
374,74
Экономия: -19,84 грн
354,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
396,79
Экономия: -36,44 грн
360,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
402,22
Экономия: -52,44 грн
349,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
361,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
403,59
Экономия: -44,27 грн
359,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
377,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
361,30 грн