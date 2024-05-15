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Беклазон-Эко аэрозоль для ингаляций 100 мкг/доза баллончик 200 доз с ингаляционным устройством, №1 - Днепр (Днепропетровск) (143854) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
352,65
Экономия: -48,54 грн
304,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
338,36
Экономия: -39,36 грн
299,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
312,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
292,01 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
312,30 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
266,35
Экономия: -13,12 грн
253,23 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
354,82
Экономия: -63,26 грн
291,56 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
312,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
312,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
277,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
312,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
235,37
Экономия: -11,87 грн
223,50 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
312,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
341,27
Экономия: -35,67 грн
305,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
312,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
312,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 21 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (7)
250,53
Экономия: -15,89 грн
234,64 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
312,30 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
312,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
329,31
Экономия: -29,85 грн
299,46 грн