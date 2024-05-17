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Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Одесса (39298) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (12)
41,20
Экономия: -3,19 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (7)
42,02
Экономия: -4,01 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (5)
42,54
Экономия: -4,53 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (5)
42,06
Экономия: -4,05 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается через 49 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (6)
42,64
Экономия: -4,63 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (17)
41,47
Экономия: -3,46 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (6)
41,21
Экономия: -3,20 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (6)
42,54
Экономия: -4,53 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (4)
42,18
Экономия: -4,17 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (5)
42,12
Экономия: -4,11 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (13)
42,57
Экономия: -4,56 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (5)
41,86
Экономия: -3,85 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (5)
42,60
Экономия: -4,59 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (11)
41,74
Экономия: -3,73 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: упаковка (8)
41,42
Экономия: -3,41 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Александровский, 3
Всего: упаковка (3)
41,33
Экономия: -3,32 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Преображенская, 83
Всего: упаковка (19)
41,54
Экономия: -3,53 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (4)
42,59
Экономия: -4,58 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Троицкая, 50/39
Всего: упаковка (2)
42,57
Экономия: -4,56 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 72/69
Всего: упаковка (3)
41,71
Экономия: -3,70 грн
38,01 грн