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Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Киев (39298) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
42,05
Экономия: -4,04 грн
38,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (8)
42,27
Экономия: -4,26 грн
38,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (6)
42,65
Экономия: -4,64 грн
38,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (7)
41,42
Экономия: -3,41 грн
38,01 грн
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (6)
41,44
Экономия: -3,43 грн
38,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (12)
41,57
Экономия: -3,56 грн
38,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (5)
42,32
Экономия: -4,31 грн
38,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (4)
41,49
Экономия: -3,48 грн
38,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (4)
41,38
Экономия: -3,37 грн
38,01 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
Всего: упаковка (7)
41,82
Экономия: -3,81 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
41,88
Экономия: -3,87 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (9)
42,06
Экономия: -4,05 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
Всего: упаковка (2)
42,72
Экономия: -4,71 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
Всего: упаковка (10)
42,67
Экономия: -4,66 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
41,50
Экономия: -3,49 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (17)
42,19
Экономия: -4,18 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (5)
41,97
Экономия: -3,96 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (3)
42,44
Экономия: -4,43 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (4)
42,02
Экономия: -4,01 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (23)
41,85
Экономия: -3,84 грн
38,01 грн