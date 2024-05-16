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Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Харьков (39298) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (21)
42,13
Экономия: -4,12 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (11)
41,52
Экономия: -3,51 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (16)
41,84
Экономия: -3,83 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (3)
41,89
Экономия: -3,88 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (18)
42,17
Экономия: -4,16 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (26)
41,91
Экономия: -3,90 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (2)
42,67
Экономия: -4,66 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (10)
42,50
Экономия: -4,49 грн
38,01 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (6)
42,47
Экономия: -4,46 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (9)
42,27
Экономия: -4,26 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (4)
42,14
Экономия: -4,13 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (25)
41,36
Экономия: -3,35 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
42,33
Экономия: -4,32 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (12)
42,06
Экономия: -4,05 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (6)
42,54
Экономия: -4,53 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (17)
41,83
Экономия: -3,82 грн
38,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (18)
42,52
Экономия: -4,51 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (16)
42,03
Экономия: -4,02 грн
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (9)
41,84
Экономия: -3,83 грн
38,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (19)
42,40
Экономия: -4,39 грн
38,01 грн