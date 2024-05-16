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Амброксол-Дарница таблетки 30 мг контурная ячейковая упаковка пачка, №20 - Харьков (39296) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 375 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (9)
40,00 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (8)
30,80 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (8), контурная ячейковая упаковка (1)
44,87
Экономия: -14,13 грн
30,74 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
40,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (8)
39,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (6)
40,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
44,21
Экономия: -9,82 грн
34,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (7), контурная ячейковая упаковка (1)
39,58 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
39,56 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
39,72 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (12)
48,60
Экономия: -13,70 грн
34,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5), контурная ячейковая упаковка (1)
39,94 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2), контурная ячейковая упаковка (1)
46,50
Экономия: -11,30 грн
35,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
44,30
Экономия: -9,44 грн
34,86 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (4)
40,06 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (8)
39,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (22), контурная ячейковая упаковка (1)
44,56
Экономия: -10,15 грн
34,41 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (16)
40,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (12)
39,78 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (5)
40,04 грн