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Амброксол-Дарница таблетки 30 мг контурная ячейковая упаковка пачка, №20 - Днепр (Днепропетровск) (39296) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 252 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (13), контурная ячейковая упаковка (1)
45,25
Экономия: -12,29 грн
32,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (5)
44,35
Экономия: -11,39 грн
32,96 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (32), контурная ячейковая упаковка (1)
41,60
Экономия: -6,40 грн
35,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (9), контурная ячейковая упаковка (1)
50,60
Экономия: -15,70 грн
34,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
44,99
Экономия: -11,96 грн
33,03 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (15)
43,80
Экономия: -8,60 грн
35,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (3)
39,66 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (7)
40,41
Экономия: -5,55 грн
34,86 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (13), контурная ячейковая упаковка (1)
48,10
Экономия: -12,90 грн
35,20 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (12)
43,80
Экономия: -8,60 грн
35,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (11)
50,10
Экономия: -14,90 грн
35,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (11), контурная ячейковая упаковка (1)
46,50
Экономия: -11,30 грн
35,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (5)
44,22
Экономия: -11,23 грн
32,99 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (14), контурная ячейковая упаковка (1)
46,00
Экономия: -10,80 грн
35,20 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (6)
45,41
Экономия: -7,25 грн
38,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
45,47
Экономия: -8,32 грн
37,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (5)
40,51
Экономия: -5,65 грн
34,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (4), контурная ячейковая упаковка (1)
44,49
Экономия: -11,50 грн
32,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (6), контурная ячейковая упаковка (1)
41,60
Экономия: -6,40 грн
35,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (7)
44,32
Экономия: -11,33 грн
32,99 грн