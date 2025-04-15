Адреналин-Дарница (Adrenalin-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
145,99
Экономия при брони: -12,65 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
17,27
Экономия при брони: -0,79 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
54,93
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
30,96
Экономия при брони: -1,04 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
93,33
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
17,34
Экономия при брони: -0,88 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Крепостная, 51
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
157,06
Экономия при брони: -31,86 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
105,52
Экономия при брони: -8,35 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
166,30
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
166,35
Экономия при брони: -19,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
16,39
Экономия при брони: -2,22 грн