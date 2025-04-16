Адреналин-Дарница (Adrenalin-Darnitsa)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
171,58
Экономия при брони: -15,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
170,46
Экономия при брони: -22,74 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
164,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
151,95
Экономия при брони: -21,23 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
170,48
Экономия при брони: -16,42 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
172,36
Экономия при брони: -7,19 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
164,40
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
164,30
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
125,73
Экономия при брони: -4,54 грн