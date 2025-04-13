Адреналин-Дарница (Adrenalin-Darnitsa)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 569 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
169,40
Экономия при брони: -13,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
135,55
Экономия при брони: -15,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
81,33
Экономия при брони: -9,48 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 37 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
175,33
Экономия при брони: -26,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
168,38
Экономия при брони: -39,19 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
164,30
Экономия при брони: -19,10 грн