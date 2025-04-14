Киев
Адреналин-Дарница (Adrenalin-Darnitsa)

Адреналин-Дарница (Adrenalin-Darnitsa)

Днепр (адрес не указан)
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Доступно в 141 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
119,62
Экономия при брони: -11,23 грн
108,39 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
157,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
157,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,26 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
160,91
Экономия при брони: -8,08 грн
152,83 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
150,91
Экономия при брони: -28,49 грн
122,42 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
162,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
67,00
Экономия при брони: -2,15 грн
64,85 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
168,13
Экономия при брони: -15,27 грн
152,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
174,08
Экономия при брони: -11,12 грн
162,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
151,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
181,37
Экономия при брони: -7,51 грн
173,86 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
145,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
124,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
176,11
Экономия при брони: -15,94 грн
160,17 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
26,10 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
163,53
Экономия при брони: -16,53 грн
147,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
164,30
Экономия при брони: -6,80 грн
157,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
145,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,08
Экономия при брони: -3,71 грн
79,36 грн
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