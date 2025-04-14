Адреналин-Дарница (Adrenalin-Darnitsa)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Днепр
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
119,62
Экономия при брони: -11,23 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
160,91
Экономия при брони: -8,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
150,91
Экономия при брони: -28,49 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
67,00
Экономия при брони: -2,15 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
168,13
Экономия при брони: -15,27 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
174,08
Экономия при брони: -11,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
181,37
Экономия при брони: -7,51 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Мониторная, 2
4.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
176,11
Экономия при брони: -15,94 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
163,53
Экономия при брони: -16,53 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
164,30
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Мониторная, 10-Д
4.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
83,08
Экономия при брони: -3,71 грн