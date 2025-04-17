Адреналин-Дарница (Adrenalin-Darnitsa)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
135,52
Экономия при брони: -9,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
176,94
Экономия при брони: -33,71 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
115,36
Экономия при брони: -6,67 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
170,77
Экономия при брони: -7,52 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
166,30
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
176,67
Экономия при брони: -25,43 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
166,40
Экономия при брони: -9,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1.8 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарница
135,78
Экономия при брони: -4,21 грн