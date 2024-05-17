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Адреналин-Дарница раствор для инъекций 1,8 мг/мл ампула 1 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Запорожье (38223) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
147,75
Экономия: -32,75 грн
115,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (9)
156,58
Экономия: -42,72 грн
113,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: раствор для инъекций (6)
145,45
Экономия: -25,99 грн
119,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор для инъекций (4)
131,71 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
149,11
Экономия: -22,37 грн
126,74 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: ампула (5)
126,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: ампула (4)
122,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), ампула (5)
147,99
Экономия: -18,61 грн
129,38 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: ампула (8)
139,00 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: раствор для инъекций (4)
124,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: раствор для инъекций (7)
149,34
Экономия: -35,83 грн
113,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: раствор для инъекций (8)
138,56
Экономия: -7,06 грн
131,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
138,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), ампула (3)
154,83
Экономия: -22,31 грн
132,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: ампула (8)
126,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1), ампула (5)
153,69
Экономия: -23,60 грн
130,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
156,18
Экономия: -26,54 грн
129,64 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
Всего: ампула (7)
117,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: ампула (7)
125,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
141,96
Экономия: -27,23 грн
114,73 грн