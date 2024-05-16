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Аскопар таблетки блистер в коробке, №10 - Киев (4847) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 59 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
19,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (27)
19,28 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
18,98 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (9)
19,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (5)
19,37 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (3)
17,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (3)
19,61 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 24-А
Всего: упаковка (3)
20,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
Всего: упаковка (12)
20,32 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (4)
17,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (3)
19,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
Всего: упаковка (1)
19,66 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
Всего: упаковка (1)
17,03 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
Всего: упаковка (1)
19,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 16-Б
Всего: упаковка (4)
17,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
Всего: упаковка (6)
20,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 30-А
Всего: упаковка (3)
18,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (3)
19,56 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (3)
19,54 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
Всего: упаковка (12)
20,22 грн