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Аскопар таблетки блистер, №10 - Запорожье (21214) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеке
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (4)
19,80
Экономия: -2,62 грн
17,18 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
24,00
Экономия: -6,00 грн
18,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
23,90
Экономия: -6,70 грн
17,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
19,23
Экономия: -2,05 грн
17,18 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (6)
22,60
Экономия: -5,20 грн
17,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (7)
18,70
Экономия: -1,52 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (4)
19,60
Экономия: -2,42 грн
17,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Бочарова, 1
Всего: упаковка (1)
16,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
19,60
Экономия: -2,42 грн
17,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (3)
16,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 19
Всего: упаковка (1)
17,90
Экономия: -0,72 грн
17,18 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (20)
23,90
Экономия: -6,50 грн
17,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (3)
24,00
Экономия: -7,00 грн
17,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
18,40
Экономия: -1,22 грн
17,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 4
Всего: упаковка (3)
19,90
Экономия: -2,72 грн
17,18 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (3)
22,20
Экономия: -4,80 грн
17,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (4)
24,00
Экономия: -7,00 грн
17,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Счастливая, 7
Всего: упаковка (21)
20,60
Экономия: -3,42 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 33-А
Всего: упаковка (4)
20,30
Экономия: -3,12 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (10)
24,70
Экономия: -7,50 грн
17,20 грн