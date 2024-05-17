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Аскопар таблетки блистер, №10 - Одесса (21214) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (1)
16,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
22,61
Экономия: -5,43 грн
17,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (2)
15,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (9)
24,70
Экономия: -7,30 грн
17,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (4)
19,60
Экономия: -2,42 грн
17,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
15,38 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (4)
27,40
Экономия: -10,20 грн
17,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (4)
18,40
Экономия: -1,22 грн
17,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
16,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малиновского Маршала, 71
Всего: упаковка (1)
17,70
Экономия: -0,52 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 77
Всего: упаковка (1)
22,40
Экономия: -5,22 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 80
Всего: упаковка (1)
18,30
Экономия: -1,12 грн
17,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
Всего: упаковка (1)
19,24
Экономия: -2,06 грн
17,18 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1)
15,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 27
Всего: упаковка (2)
20,61
Экономия: -3,43 грн
17,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 49
Всего: упаковка (1)
19,28
Экономия: -1,60 грн
17,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/2
Всего: упаковка (2)
17,90
Экономия: -1,32 грн
16,58 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
18,75
Экономия: -1,06 грн
17,69 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2/1
Всего: упаковка (10)
27,40
Экономия: -10,20 грн
17,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
Всего: упаковка (1)
15,38 грн