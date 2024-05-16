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Аскопар таблетки блистер, №10 - Львов (21214) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
19,24
Экономия: -2,06 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (7)
28,10
Экономия: -11,00 грн
17,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (9)
20,34
Экономия: -3,16 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (2)
21,70
Экономия: -4,52 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (9)
28,10
Экономия: -11,00 грн
17,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
18,23
Экономия: -1,05 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
24,70
Экономия: -7,52 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (5)
22,40
Экономия: -5,22 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
24,61
Экономия: -7,43 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (6)
18,52
Экономия: -1,34 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
18,80
Экономия: -1,62 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
20,00
Экономия: -2,82 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
21,30
Экономия: -4,12 грн
17,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (5)
16,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
22,00
Экономия: -4,82 грн
17,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (6)
17,20
Экономия: -0,02 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (11)
28,10
Экономия: -11,00 грн
17,10 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (18)
21,80
Экономия: -4,70 грн
17,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
20,00
Экономия: -2,82 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (1)
18,74
Экономия: -1,56 грн
17,18 грн