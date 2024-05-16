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Аскопар таблетки блистер, №10 - Киев (21214) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
22,63
Экономия: -5,45 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (10)
28,10
Экономия: -11,00 грн
17,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
28,60
Экономия: -11,50 грн
17,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
20,80
Экономия: -3,62 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (5)
28,10
Экономия: -11,00 грн
17,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (4)
27,00
Экономия: -9,90 грн
17,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (4)
21,64
Экономия: -4,46 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (10)
21,80
Экономия: -4,70 грн
17,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (9)
27,80
Экономия: -10,70 грн
17,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (6)
22,20
Экономия: -5,10 грн
17,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
Всего: упаковка (3)
17,12 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (4)
22,40
Экономия: -5,22 грн
17,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (4)
23,20
Экономия: -6,02 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Нижний Вал, 37/20
Всего: упаковка (10)
25,80
Экономия: -8,70 грн
17,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (1)
23,30
Экономия: -6,12 грн
17,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (4)
22,40
Экономия: -5,22 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Петлюры Симона, 13/135
Всего: упаковка (3)
27,40
Экономия: -10,30 грн
17,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Константиновская / Ярославская, 15/23
Всего: упаковка (4)
25,80
Экономия: -8,70 грн
17,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Саксаганского / Старовокзальная, 147/5
Всего: упаковка (26)
28,10
Экономия: -11,00 грн
17,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Глубочицкая, 44
Всего: упаковка (2)
23,30
Экономия: -6,12 грн
17,18 грн