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Аскопар таблетки блистер, №10 - Харьков (21214) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
26,60
Экономия: -9,40 грн
17,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
25,00
Экономия: -7,60 грн
17,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
20,00
Экономия: -2,82 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (5)
20,00
Экономия: -2,82 грн
17,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-А
Всего: упаковка (9)
24,70
Экономия: -7,30 грн
17,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Тринклера, 6/18
Всего: упаковка (6)
26,60
Экономия: -9,40 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 73
Всего: упаковка (11)
27,00
Экономия: -9,80 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Литературная, 5
Всего: упаковка (3)
24,70
Экономия: -7,50 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
27,40
Экономия: -10,20 грн
17,20 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 7
Всего: упаковка (7)
27,80
Экономия: -10,60 грн
17,20 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Москалевская, 61
Всего: упаковка (20)
23,90
Экономия: -6,50 грн
17,40 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (14)
24,70
Экономия: -7,50 грн
17,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (5)
20,72
Экономия: -3,54 грн
17,18 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 16
Всего: упаковка (14)
25,00
Экономия: -7,60 грн
17,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (4)
20,00
Экономия: -2,82 грн
17,18 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (3)
19,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (3)
19,20
Экономия: -2,02 грн
17,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (3)
18,23
Экономия: -1,05 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (9)
19,20
Экономия: -2,02 грн
17,18 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (21)
20,72
Экономия: -3,54 грн
17,18 грн