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Аскопар таблетки блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (21214) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (11)
21,80
Экономия: -4,40 грн
17,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (4)
23,30
Экономия: -5,90 грн
17,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (4)
19,24
Экономия: -2,06 грн
17,18 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1)
27,80
Экономия: -10,40 грн
17,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (6)
24,70
Экономия: -7,30 грн
17,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (6)
18,92
Экономия: -1,74 грн
17,18 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (9)
21,80
Экономия: -4,40 грн
17,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (16)
24,30
Экономия: -6,90 грн
17,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (14)
22,20
Экономия: -4,80 грн
17,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (11)
18,92
Экономия: -1,74 грн
17,18 грн
Ощад аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 7
Всего: упаковка (3)
18,90
Экономия: -1,72 грн
17,18 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (13)
22,60
Экономия: -5,20 грн
17,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (6)
20,00
Экономия: -2,82 грн
17,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (2)
20,64
Экономия: -3,46 грн
17,18 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (7)
19,90
Экономия: -2,72 грн
17,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пл. Старомостовая, 1
Всего: упаковка (2)
22,40
Экономия: -5,22 грн
17,18 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
20,80 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (20)
22,20
Экономия: -4,80 грн
17,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (15)
22,60
Экономия: -5,20 грн
17,40 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 127/2
Всего: упаковка (1)
24,64
Экономия: -7,46 грн
17,18 грн