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Анальгин таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Запорожье (198615) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Открыто Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -24,00 грн
76,00 грн
В других городах:
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
96,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 195/1
Всего: упаковка (4), блистер (2)
76,41
Экономия: -6,14 грн
70,27 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
89,35
Экономия: -12,38 грн
76,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 9
Всего: упаковка (4), блистер (8)
84,22
Экономия: -7,66 грн
76,56 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 15 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 46/1
Всего: таблетки (50)
88,03
Экономия: -11,50 грн
76,53 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Никополь, ул. Электрометаллургов, 16-А
Всего: упаковка (24)
100,00
Экономия: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
Всего: упаковка (4), блистер (5)
93,11
Экономия: -16,37 грн
76,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 15 мин
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: таблетки (10)
84,13
Экономия: -7,75 грн
76,38 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: таблетки (80)
100,00
Экономия: -23,00 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1), блистер (8)
90,24
Экономия: -12,67 грн
77,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (2)
87,76
Экономия: -10,15 грн
77,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: таблетки (10)
89,74
Экономия: -12,77 грн
76,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (3)
94,08
Экономия: -16,95 грн
77,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 72
Всего: таблетки (90)
84,07
Экономия: -7,44 грн
76,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: таблетки (30)
88,45
Экономия: -11,92 грн
76,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
Всего: упаковка (1), блистер (3)
86,44
Экономия: -10,38 грн
76,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: таблетки (80)
84,03
Экономия: -6,51 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
83,92
Экономия: -6,40 грн
77,52 грн
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (2)
96,00 грн