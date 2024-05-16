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Анальгин таблетки 0,5 г блистер в пачке, №100 - Киев (198615) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Свк фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
Всего: упаковка (5)
85,00
Экономия: -6,80 грн
78,20 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (2)
96,00 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (7)
81,50
Экономия: -2,44 грн
79,06 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Всего: упаковка (2)
78,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Всего: упаковка (1)
78,50 грн
Альго-фарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
Всего: таблетки (40)
78,50 грн
В других городах:
D.s.
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Открыто Закроется в 20:00
Великая Дымерка, ул. Парковая, 1-Г
Всего: упаковка (1)
88,55 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 16:50
Бердичев, ул. Красная, 14
Всего: упаковка (2)
85,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
Всего: упаковка (1)
87,00
Экономия: -5,22 грн
81,78 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: таблетки (40)
81,50
Экономия: -2,44 грн
79,06 грн
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (2)
96,00 грн
Аптека24
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Сумы, ул. Ильинская, 35
Всего: блистер (2)
96,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 18:00
Дунаевцы, ул. Соборности, 7/5
Всего: таблетки (70)
103,50
Экономия: -28,19 грн
75,31 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Караманиц Федора, 28
Всего: упаковка (1), блистер (8)
88,62
Экономия: -11,05 грн
77,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 65
Всего: упаковка (3)
92,92
Экономия: -15,79 грн
77,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
Всего: таблетки (10)
91,19
Экономия: -14,22 грн
76,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (2)
87,66
Экономия: -10,05 грн
77,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
Всего: таблетки (30)
84,17
Экономия: -8,11 грн
76,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
Всего: таблетки (30)
88,19
Экономия: -11,66 грн
76,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
Всего: упаковка (1)
85,40
Экономия: -7,88 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
Всего: таблетки (80)
84,35
Экономия: -6,83 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 72
Всего: таблетки (90)
82,91
Экономия: -6,28 грн
76,63 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: таблетки (80)
100,00
Экономия: -23,00 грн
77,00 грн