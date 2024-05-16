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Аминазин раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл контурная ячейковая упаковка, пачка, №10 - Харьков (13256) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
58,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: ампула (5)
58,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
Всего: ампула (7)
57,70 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (4), ампула (8)
59,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, просп. Независимости, 13
Всего: упаковка (2), ампула (8)
68,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 16
Всего: упаковка (1)
58,40 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
58,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (2)
60,90 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
Всего: упаковка (1)
65,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
57,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (2)
58,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Одесская, 182
Всего: упаковка (2)
61,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Холодногорская, 11
Всего: упаковка (1)
57,20 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-Г
Всего: ампула (1)
58,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1), ампула (3)
57,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 134/3
Всего: упаковка (1)
61,40 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
Всего: упаковка (2)
57,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 22-А
Всего: ампула (4)
58,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 38-Б
Всего: упаковка (1)
57,80 грн