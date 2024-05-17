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Аскорутин таблетки блистер, №50 - Одесса (83611) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
39,14 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (4)
37,60
Экономия: -1,87 грн
35,73 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
40,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (6), блистер (2)
43,07
Экономия: -6,04 грн
37,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (3)
39,35
Экономия: -2,35 грн
37,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
39,41 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1), блистер (3)
37,33
Экономия: -3,53 грн
33,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 50 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (6), блистер (1)
41,57
Экономия: -4,55 грн
37,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (5), блистер (4)
40,95
Экономия: -5,00 грн
35,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (8)
39,15
Экономия: -4,92 грн
34,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (3), блистер (1)
40,95
Экономия: -8,33 грн
32,62 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (6), блистер (2)
38,49
Экономия: -5,88 грн
32,61 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (6)
34,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (6)
40,54
Экономия: -7,93 грн
32,61 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (5)
39,91
Экономия: -6,27 грн
33,64 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (5), блистер (2)
39,25
Экономия: -6,64 грн
32,61 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (4)
41,51
Экономия: -6,26 грн
35,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (6)
34,71 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
Всего: упаковка (3), блистер (2)
41,53
Экономия: -8,92 грн
32,61 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
34,99 грн