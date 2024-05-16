Аскорутин таблетки блистер, №50 - Львов (83611) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 33 аптеках
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
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Львов, ул. Городоцкая, 80
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Львов, ул. Госпитальная, 8
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Львов, ул. Городоцкая, 102
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Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Аптека бам
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Львов, пл. Июльская, 10
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Львов, ул. Зеленая, 1
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Всего: упаковка (6)
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Львов, ул. Франко Ивана, 84
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Львов, ул. Гайдамацкая, 18
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Львов, ул. Левицкого Кости, 41
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
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Львов, ул. Сковороды Григория, 18
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
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Всего: упаковка (11), блистер (2)
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Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
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Всего: упаковка (8), блистер (2)
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Львов, ул. Низинная, 2
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Львов, ул. Любинская, 96
Подорожник
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Львов, ул. Перфецкого, 1
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Всего: упаковка (7), блистер (2)
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Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
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Львов, ул. Мазепы, 12