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Аскорутин таблетки блистер, №50 - Львов (83611) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 33 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (3), блистер (3)
39,27
Экономия: -1,77 грн
37,50 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (17), блистер (2)
34,65
Экономия: -1,70 грн
32,95 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (6), блистер (3)
41,52
Экономия: -6,01 грн
35,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (5), блистер (3)
37,36
Экономия: -1,37 грн
35,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (5), блистер (2)
38,96
Экономия: -3,44 грн
35,52 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
38,30
Экономия: -3,05 грн
35,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (9), блистер (3)
41,27
Экономия: -4,77 грн
36,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: упаковка (6)
39,61
Экономия: -3,70 грн
35,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
Всего: упаковка (4), блистер (1)
41,06
Экономия: -4,06 грн
37,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (5), блистер (1)
39,58
Экономия: -5,20 грн
34,38 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
Всего: упаковка (2)
44,94
Экономия: -9,69 грн
35,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
Всего: упаковка (11)
39,85
Экономия: -1,85 грн
38,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (5)
40,09
Экономия: -2,09 грн
38,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
Всего: упаковка (5), блистер (2)
40,87
Экономия: -1,89 грн
38,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
Всего: упаковка (11), блистер (2)
41,74
Экономия: -9,20 грн
32,54 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (8), блистер (2)
39,39
Экономия: -3,34 грн
36,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
34,61 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
44,94
Экономия: -9,69 грн
35,25 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
Всего: упаковка (7), блистер (2)
42,77
Экономия: -4,12 грн
38,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (6), блистер (1)
37,61
Экономия: -3,11 грн
34,50 грн