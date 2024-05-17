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Аскорутин-Ф таблетки 0,25 г, №50 - Одесса (445896) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: таблетки (30)
18,41
Экономия: -2,92 грн
15,49 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (2)
26,00 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается через 50 мин
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (2)
25,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
Всего: упаковка (1)
28,30 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Броды, ул. Леси Украинки, 21
Всего: упаковка (1)
29,50 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (1)
29,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Стрый, ул. Коссака, 9
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
27,50 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Сколе, пл. Независимости, 11
Всего: таблетки (10)
28,00 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (5)
25,70 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Радехов, ул. Львовская, 1
Всего: таблетки (20)
28,80 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: таблетки (40)
29,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
30,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 50 мин
Стебник, ул. Грушевского Михаила, 8
Всего: упаковка (1)
27,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается через 50 мин
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
23,22 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
22,92 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
28,10 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: таблетки (10)
27,20 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
29,50 грн