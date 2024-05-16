Аскорутин-Ф таблетки 0,25 г, №50 - Львов (445896) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 14 аптеках
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Львов, просп. Красной Калины, 36
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Львов, ул. Кавалеридзе, 2
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Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
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Городок, ул. Львовская, 31
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Николаев, ул. Шептицкого, 24
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Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
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Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36