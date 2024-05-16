Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНГИОПРОТЕКТОРЫКАПИЛЛЯРОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБиофлавоноидыРутозид, комбинацииATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНГИОПРОТЕКТОРЫКАПИЛЛЯРОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБиофлавоноидыРутозид, комбинацииАскорутин-ФЦены в аптеках

Аскорутин-Ф таблетки 0,25 г, №50 - Львов (445896) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
23,51 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
29,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (1)
28,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: таблетки (10)
27,20 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Владимира Великого, 61
Всего: упаковка (2)
28,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (1)
30,40 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (1)
28,90 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: таблетки (40)
26,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (1)
30,20 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Красной Калины, 36
Всего: таблетки (40)
29,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
Всего: упаковка (1)
30,60 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (5)
25,70 грн
В других городах:
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
23,22 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Городок, ул. Львовская, 31
Всего: упаковка (1)
27,20 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
Всего: упаковка (1)
27,50 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (1)
22,92 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 7
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 36
Всего: упаковка (1)
29,20 грн