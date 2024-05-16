Аскорутин таблетки блистер, №100 - Киев (194156) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 10 аптеках
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2), блистер (3)
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Киев, ул. Константиновская, 71
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-А
Свк фарм
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Всего: упаковка (7)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Аптека
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Деревлянская, 8
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 1
Альго-фарм
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-Б
Альго-фарм
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Всего: упаковка (4)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Семьи Идзиковских, 2
Альго-фарм
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Всего: упаковка (2)
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Киев, просп. Европейского Союза, 19-А
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
В других городах:
Альго-фарм
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Прилужная, 4/15
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Аптека24
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Аптека низких цен
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Всего: таблетки (80)
Открыто Закроется в 18:00
Покров, ул. Торговая, 54/2
Аптека24
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Аптека24
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Аптека24
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Всего: блистер (9)
Открыто Закроется в 20:30
Львов, ул. Зубровская, 38