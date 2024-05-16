Аскорутин таблетки блистер, №100 - Харьков (194156) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
Магнолия
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Всего: упаковка (3)
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Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
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Харьков, просп. Гагарина, 41/2
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Магнолия
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Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
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Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
В других городах:
Аптека
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Всего: упаковка (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Народная аптека
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Всего: таблетки (50)
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Каменское, просп. Победы, 35-Д
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Аптека24
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Аптека низких цен
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Всего: таблетки (80)
Закрыто Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Народная аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Свк фарм
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Всего: упаковка (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Аптека доброго дня
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Всего: упаковка (2), блистер (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 71
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-А
Аптека24
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Аптека24
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Аптека24
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Всего: блистер (9)
Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38