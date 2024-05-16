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Аскорутин таблетки блистер, №100 - Харьков (194156) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Броненосца Потемкин, 1-Б
Всего: упаковка (3)
54,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1)
61,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 115
Всего: упаковка (3)
54,00 грн
Магнолия
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Большая Панасовская, 226
Всего: упаковка (1)
54,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-А
Всего: упаковка (5)
59,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Курчатова Академика, 4-Б
Всего: упаковка (2)
54,50 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 37
Всего: упаковка (6)
63,50 грн
В других городах:
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 35-Д
Всего: таблетки (50)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Бочарова, 15
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Вольнянск, ул. Соборная, 6-А
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Комарова, 1
Всего: упаковка (1)
71,10 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1
Всего: упаковка (1)
54,00
Экономия: -11,00 грн
43,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Покров, ул. Торговая, 54/2
Всего: таблетки (80)
50,04
Экономия: -5,66 грн
44,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (2)
54,36
Экономия: -3,36 грн
51,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
Всего: упаковка (1)
65,00
Экономия: -12,00 грн
53,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (2)
61,00
Экономия: -8,00 грн
53,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
Всего: упаковка (2)
65,00
Экономия: -12,00 грн
53,00 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (7)
58,00
Экономия: -1,74 грн
56,26 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 71
Всего: упаковка (2), блистер (3)
77,90
Экономия: -23,60 грн
54,30 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-А
Всего: упаковка (1)
70,00
Экономия: -15,70 грн
54,30 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (2)
71,10 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Тернополь, ул. Текстильная, 28-Ч
Всего: упаковка (1)
60,00 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:30
Львов, ул. Зубровская, 38
Всего: блистер (9)
71,10 грн