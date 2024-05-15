Все аптеки Украины
Диетические добавкиСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНГИОПРОТЕКТОРЫКАПИЛЛЯРОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБиофлавоноидыРутозид, комбинацииATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУАНГИОПРОТЕКТОРЫКАПИЛЛЯРОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБиофлавоноидыРутозид, комбинацииАскорутинЦены в аптеках

Аскорутин таблетки блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (10331) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 144
Всего: упаковка (3)
8,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Александровка, ул. Независимости Украины, 19
Всего: упаковка (2)
9,30
Экономия: -3,40 грн
5,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
Всего: упаковка (5)
6,50
Экономия: -0,88 грн
5,62 грн
Аптека24
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Пушкинская, 83
Всего: упаковка (1)
8,20 грн
Авк фарм
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Бердичев, ул. Европейская, 128
Всего: упаковка (10)
6,50 грн
Ощад аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Иршава, ул. Независимости, 46/1-В
Всего: упаковка (1)
6,84
Экономия: -0,94 грн
5,90 грн
Будем здоровы вместе
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Троицкое, ул. Лесная, 2/7
Всего: упаковка (1)
4,10 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом