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Аминол® раствор для инфузий бутылка 200 мл, №1 - Львов (38270) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
446,41 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (1)
453,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
444,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
446,60 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
445,16 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
488,59 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (2)
450,91 грн
Свк фарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (2)
420,00
Экономия: -12,60 грн
407,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Пилотская, 1
Всего: упаковка (1)
479,40 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
Всего: упаковка (1)
485,04 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
447,71 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
448,33 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, просп. Мира, 15-А
Всего: упаковка (1)
481,39 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Покровская, 131-А
Всего: упаковка (1)
485,21 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
445,66 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тетиев, ул. Цветкова, 26-А
Всего: упаковка (1)
482,08 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (2)
451,48 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 89-А
Всего: упаковка (1)
454,59 грн
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
Всего: упаковка (1)
445,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
451,14 грн