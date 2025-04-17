Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
386,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
247,94
Экономия при брони: -7,44 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
352,07
Экономия при брони: -10,56 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
251,60
Экономия при брони: -8,40 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
379,50
Экономия при брони: -7,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
386,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
264,24
Экономия при брони: -46,43 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
403,98
Экономия при брони: -69,06 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
256,00
Экономия при брони: -12,80 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
386,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
261,88
Экономия при брони: -26,34 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
407,77
Экономия при брони: -44,93 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
251,60
Экономия при брони: -8,40 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
386,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
260,56
Экономия при брони: -42,75 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
393,44
Экономия при брони: -58,52 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
256,00
Экономия при брони: -12,80 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
386,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
261,59
Экономия при брони: -43,73 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
388,74
Экономия при брони: -66,52 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
272,46
Экономия при брони: -46,81 грн
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина
389,53
Экономия при брони: -67,30 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Кремген мазь туба 15 г №1
Сперко Украина
Кремген мазь туба 30 г №1
Сперко Украина