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Бензилбензоат крем 250 мг/г туба 40 г в пачке, №1 - Запорожье (33101) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
95,68
Экономия: -7,70 грн
87,98 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
85,77 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
88,20
Экономия: -3,30 грн
84,90 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
88,51
Экономия: -4,51 грн
84,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн
Аптеки 24 часа
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
Всего: упаковка (1)
107,00
Экономия: -26,00 грн
81,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
89,66
Экономия: -3,76 грн
85,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
90,67
Экономия: -3,78 грн
86,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (4)
82,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
76,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
93,00
Экономия: -12,00 грн
81,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
91,50
Экономия: -3,52 грн
87,98 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
Всего: упаковка (7)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Магистральная, 70-А
Всего: упаковка (1)
107,00
Экономия: -26,00 грн
81,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 22-Б
Всего: упаковка (1)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
94,17 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
95,68
Экономия: -7,70 грн
87,98 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (3)
100,00
Экономия: -19,00 грн
81,00 грн