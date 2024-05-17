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Бензилбензоат крем 250 мг/г туба 40 г в пачке, №1 - Одесса (33101) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (2)
74,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
91,95 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
74,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (2)
74,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
74,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
74,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
88,94
Экономия: -8,33 грн
80,61 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
74,30 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
74,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
77,54 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
88,99
Экономия: -1,01 грн
87,98 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
74,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 68
Всего: упаковка (1)
77,94 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (1)
74,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
78,41 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, пл. Греческая, 3/4
Всего: упаковка (1)
99,01
Экономия: -18,61 грн
80,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Бунина, 33
Всего: упаковка (2)
100,19
Экономия: -17,39 грн
82,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
78,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, перек. Екатерининская / Большая Арнаутская, 70/54
Всего: упаковка (1)
79,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Екатерининская, 72
Всего: упаковка (1)
87,98 грн