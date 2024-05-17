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Аллертек® таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер, №20 - Запорожье (33080) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
198,00
Экономия: -59,80 грн
138,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
168,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
196,41
Экономия: -37,10 грн
159,31 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
182,89
Экономия: -46,00 грн
136,89 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
188,00
Экономия: -49,80 грн
138,20 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
188,00
Экономия: -49,80 грн
138,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (34)
184,50
Экономия: -22,77 грн
161,73 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
171,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
188,00
Экономия: -49,80 грн
138,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
186,84
Экономия: -44,47 грн
142,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
180,66
Экономия: -39,32 грн
141,34 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (2)
210,00
Экономия: -53,40 грн
156,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
171,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
171,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
199,40
Экономия: -61,79 грн
137,61 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
171,70 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
188,00
Экономия: -49,80 грн
138,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
188,92
Экономия: -26,12 грн
162,80 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (39)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
171,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (2)
188,00
Экономия: -49,80 грн
138,20 грн