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Аллертек® таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер, №20 - Одесса (33080) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
171,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
171,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
220,99
Экономия: -59,36 грн
161,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
145,15 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
171,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
171,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
150,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 51 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
171,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
192,99
Экономия: -31,36 грн
161,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
171,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
171,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
149,09 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
171,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Соборная / Садовая, 2/20
Всего: упаковка (1)
175,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
171,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
145,87 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (2)
180,99
Экономия: -19,36 грн
161,63 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
171,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
171,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (65)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
171,70 грн