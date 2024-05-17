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Аллертек® таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер, №7 - Одесса (33078) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 81 аптеке
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 39/4
Всего: упаковка (1)
128,70
Экономия: -51,90 грн
76,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
93,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
94,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (1)
85,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
75,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (2)
79,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (2)
72,41 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
70,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
128,70
Экономия: -51,90 грн
76,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
112,70
Экономия: -37,20 грн
75,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 52/1
Всего: упаковка (1)
126,90
Экономия: -50,10 грн
76,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (2)
78,20 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
79,40 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (2)
65,52 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
Всего: упаковка (1)
80,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 27
Всего: упаковка (1)
123,30
Экономия: -46,50 грн
76,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
117,30
Экономия: -40,50 грн
76,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 25
Всего: упаковка (1)
125,10
Экономия: -48,30 грн
76,80 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
117,30
Экономия: -40,50 грн
76,80 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Екатерининская, 48
Всего: упаковка (1)
81,10 грн