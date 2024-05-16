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Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1,5 г флакон, №1 - Львов (33029) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 29 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (5)
88,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (4)
108,50
Экономия: -18,16 грн
90,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
101,65
Экономия: -7,05 грн
94,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (4)
96,99
Экономия: -6,65 грн
90,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (10)
128,99
Экономия: -38,65 грн
90,34 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
Всего: упаковка (5)
88,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (2)
88,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: упаковка (5)
94,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лычаковская, 55
Всего: упаковка (2)
102,95 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
Всего: упаковка (1)
102,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
Всего: упаковка (3)
113,50
Экономия: -23,16 грн
90,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
102,24
Экономия: -8,41 грн
93,83 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (4)
88,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (5)
88,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (7)
100,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -22,16 грн
90,34 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (4)
129,99
Экономия: -39,65 грн
90,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
101,17
Экономия: -3,60 грн
97,57 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (5)
112,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (8)
125,50
Экономия: -35,16 грн
90,34 грн