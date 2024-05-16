Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1,5 г флакон, №1 - Харьков (33029) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (78)
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека шар@
Подробнее
Всего: упаковка (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Городская семейная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (50)
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
В других городах:
Аптека
Подробнее
Всего: упаковка (10)
Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пл. Центральная, 3
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 07:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Досвід довіра допомога
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 24/37
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (5)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Аптека бам
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Аптека 9-1-1
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Мед-сервис
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12