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Амписульбин® порошок для раствора для инъекций 1,5 г флакон, №1 - Харьков (33029) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
100,99
Экономия: -5,35 грн
95,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (78)
106,99 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
101,24 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3)
111,02
Экономия: -19,09 грн
91,93 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (4)
103,30
Экономия: -6,00 грн
97,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
102,97
Экономия: -11,41 грн
91,56 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (2)
105,50
Экономия: -15,15 грн
90,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
94,26 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Алешина Архитектора, 3
Всего: упаковка (1)
96,74 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (50)
116,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:30
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (10)
113,50 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
99,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Перещепино, ул. Шевченко Тараса, 25
Всего: упаковка (5)
88,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Бедного Александра, 16
Всего: упаковка (2)
116,50
Экономия: -26,15 грн
90,35 грн
Досвід довіра допомога
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 24/37
Всего: упаковка (1)
100,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 65-А
Всего: упаковка (5)
88,51 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Оксанченко Александра, 48
Всего: упаковка (5)
88,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
Всего: упаковка (2)
101,29
Экономия: -8,94 грн
92,35 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -14,64 грн
90,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
Всего: упаковка (1)
104,99
Экономия: -14,64 грн
90,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
100,46 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 12
Всего: упаковка (3)
91,96 грн