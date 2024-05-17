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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБальзам "Вигор"Цены в аптеках

Бальзам "Вигор" раствор оральный бутылка 250 мл, №1 - Одесса (392696) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Медпрепараты
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Открыто Закроется в 20:00
Николаев, ул. Макарова Адмирала, 56
Всего: упаковка (1)
52,75
Экономия: -1,68 грн
51,07 грн
Фармакопейка
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Открыто Закроется в 19:00
Николаев, ул. Космонавтов, 71/1
Всего: упаковка (20)
55,14
Экономия: -2,29 грн
52,85 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (3)
72,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (2)
56,35
Экономия: -3,28 грн
53,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (10)
54,76
Экономия: -1,69 грн
53,07 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:30
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
Всего: упаковка (1)
54,50
Экономия: -2,00 грн
52,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
Всего: упаковка (6)
63,81
Экономия: -7,38 грн
56,43 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 112-А
Всего: упаковка (6)
50,98
Экономия: -1,74 грн
49,24 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (12)
56,96
Экономия: -2,96 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (12)
56,51
Экономия: -3,66 грн
52,85 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (9)
56,02
Экономия: -2,98 грн
53,04 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (2)
54,73
Экономия: -2,23 грн
52,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (9)
57,70
Экономия: -2,80 грн
54,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1)
51,96
Экономия: -1,53 грн
50,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
Всего: упаковка (14)
52,00
Экономия: -3,24 грн
48,76 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Черновцы, ул. Главная, 200
Всего: упаковка (1)
68,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 14-А
Всего: упаковка (4)
49,15
Экономия: -1,90 грн
47,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сосюры, 3
Всего: упаковка (17)
49,86
Экономия: -2,98 грн
46,88 грн
Жолдифарм
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Дегтяревская, 12/7
Всего: упаковка (10)
72,00 грн
Аптека 3и
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Эстонская, 7
Всего: упаковка (8)
72,00 грн