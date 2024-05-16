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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБальзам "Вигор"Цены в аптеках

Бальзам "Вигор" раствор оральный бутылка 250 мл, №1 - Львов (392696) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (5)
57,26
Экономия: -7,21 грн
50,05 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
48,41 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (3)
73,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
62,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Ужгородская, 1
Всего: упаковка (1)
62,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Моршинская, 2
Всего: упаковка (1)
77,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
77,40 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 122
Всего: упаковка (2)
76,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Липы Юрия, 20
Всего: упаковка (1)
74,80 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Садовая, 2-А
Всего: упаковка (2)
71,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
Всего: упаковка (1)
72,20 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Замарстыновская, 178
Всего: упаковка (2)
72,90 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
Всего: упаковка (3)
73,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Субботовская, 2-А
Всего: упаковка (1)
74,10 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (4)
78,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Лычаковская, 152
Всего: упаковка (3)
82,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 4
Всего: упаковка (1)
82,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 32
Всего: упаковка (1)
78,30 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Патона, 2/7
Всего: упаковка (3)
76,60 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 07:00
Львов, ул. Миколайчука, 9
Всего: упаковка (2)
78,50 грн