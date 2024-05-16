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ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗМТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАТОНИЗИРУЮЩИЕ СРЕДСТВАБальзам "Вигор"Цены в аптеках

Бальзам "Вигор" раствор оральный бутылка 250 мл, №1 - Харьков (392696) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
59,20
Экономия: -2,60 грн
56,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
55,53
Экономия: -2,46 грн
53,07 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (7)
56,06
Экономия: -2,99 грн
53,07 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (4)
57,43
Экономия: -4,95 грн
52,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Харьковская, 36/1
Всего: упаковка (5)
53,40
Экономия: -2,98 грн
50,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Лушпы Михаила, 23
Всего: упаковка (3)
59,20
Экономия: -3,20 грн
56,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Британская, 1
Всего: упаковка (16)
51,11
Экономия: -2,35 грн
48,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Центральная, 75/2
Всего: упаковка (11)
51,06
Экономия: -3,24 грн
47,82 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (1)
53,14
Экономия: -2,71 грн
50,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
Всего: упаковка (9)
58,14
Экономия: -3,24 грн
54,90 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (2)
55,57
Экономия: -3,07 грн
52,50 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ромны, ул. Руденко, 23
Всего: упаковка (1)
49,44
Экономия: -2,63 грн
46,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (12)
54,70
Экономия: -1,85 грн
52,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Конотоп, просп. Мира, 83
Всего: упаковка (9)
60,13
Экономия: -7,44 грн
52,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Космическая, 96
Всего: упаковка (9)
54,97
Экономия: -1,93 грн
53,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
Всего: упаковка (12)
55,93
Экономия: -1,93 грн
54,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
Всего: упаковка (10)
51,60
Экономия: -2,84 грн
48,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Пастеровская, 106/3
Всего: упаковка (10)
56,13
Экономия: -3,06 грн
53,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Черкассы, ул. Самийла Кошки, 216
Всего: упаковка (2)
55,33
Экономия: -2,26 грн
53,07 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Николаевская, 51
Всего: упаковка (3)
72,00 грн