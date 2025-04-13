Киев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бориспольская, 26-Ж
11.8 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Капитановка, ул. Соборная, 6
23.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Лубны, просп. Владимирский, 99/8
181.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 35 мин
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
182.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
189.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Великая Багачка, ул. Каштановая, 15/4
239.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
250.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
295.7 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
303.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 5 мин
Полтава, ул. Героев-Чернобыльцев, 1
303.2 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 35 мин
Полтава, ул. Европейская, 21
303.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
303.5 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 35 мин
Сумы, ул. Засумская, 1
305.4 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
326.6 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
345.0 км
Ипатон® таблетки, покрытые оболочкой 250 мг блистер №20
Egis