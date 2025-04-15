Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2187,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2146,00
Экономия при брони: -40,60 грн
2105,40 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2198,57
Экономия при брони: -84,15 грн
2114,42 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2286,04
Экономия при брони: -103,87 грн
2182,17 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2187,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2119,02
Экономия при брони: -33,82 грн
2085,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2031,72 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2121,48
Экономия при брони: -16,08 грн
2105,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2187,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2187,00 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2096,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2215,65
Экономия при брони: -109,92 грн
2105,73 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2187,00 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2212,12
Экономия при брони: -117,48 грн
2094,64 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2187,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2281,61
Экономия при брони: -96,09 грн
2185,52 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2245,69
Экономия при брони: -145,74 грн
2099,95 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2187,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2123,67
Экономия при брони: -18,27 грн
2105,40 грн
Аптека копейка
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2187,00 грн