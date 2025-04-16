Николаев (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2282,19
Экономия при брони: -84,95 грн
2197,24 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
1134,66
Экономия при брони: -65,04 грн
1069,63 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2317,63
Экономия при брони: -146,34 грн
2171,29 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2187,12
Экономия при брони: -130,40 грн
2056,72 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2073,84 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2145,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2308,36
Экономия при брони: -117,98 грн
2190,38 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2186,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Аромазин таблетки, покрытые сахарной оболочкой 25 мг блистер №30
Pfizer Inc.
2142,31
Экономия при брони: -64,62 грн
2077,69 грн